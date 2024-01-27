قال مسؤولو الإطفاء في حي سكوكي بولاية إلينوي الأمريكية إن حافلة مدرسية فقدت السيطرة واصطدمت أولاً بسيارة دفع رباعي وبعدها بمركبتين متوقفتين عبر الشارع، قبل أن تتجاوز منطقة منصف الطريق وتصطدم بمنزل، مما تسبب في أضرار جسيمة.

ولحسن الحظ أنه لم يكن هناك أطفال على متن الحافلة في ذلك الوقت.

وكان صاحب المنزل يعمل داخل منزله وكان في الطابق العلوي عندما سمع صوت دوي قوي.

حيث يقول إنه نزل إلى الطابق السفلي ورأى الحافلة جزئيًا داخل منزله.

قام المسعفون بفحص سائق الحافلة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.

ولدى مراسل محطة WLS الإخبارية المزيد من التفاصيل.