أثار مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي استياء الآباء في مقاطعة دوبوا الأمريكية، حيث قام معلم بتعنيف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأقدم على طرده من الفصل قبل أن يصفق الباب بوجهه.

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الطلاب الدرس وهو يسير دون وقوع أي حوادث، إلى أن تم سؤال أحد الطلاب عما إذا كان يحتاج إلى "الجمع أو الطرح" لحل مسألة ما.

أجيب الطالب ببساطة "أو"، الأمر الذي أثار انفعال المدرس، ليطلب الأخير من الطالب إجابة فعلية، قبل أن يستكمل إثر ذلك الدرس.

وبحسب ابن جوليان، فإن أحد أصدقائه كان يقوم بإيماءات بعدها لذا ضحك، مما أدى إلى انفعال المدرس مجددًا ليقوم بتعنيف الصبي قبل أن يطرده من الفصل ويصفق الباب.

والدة الطالب شاهدت الفيديو وطلبت من المدرسة طرد كل من ذلك المعلم والمعلم الذي يفترض أن يراقب الطلاب بخطط تعليمية فردية في الفصل الدراسي، مشيرة إلى قلقها من أن هذه "ليست حادثة واحدة".