ساونا عائمة تنقذ شخصين من غرق سيارة “تسلا” بمياه شبه متجمدة

تحطمت سيارة تسلا في مياه شبه متجمدة في النرويج في الأول من فبراير، وفقًا لرويترز.

واستطاعت الساونا العائمة الوصول في اللحظة المناسبة لعملية إنقاذ الشخصين اللذين كانا على متن تلك السيارة.

يقول ربان "الساونا" العائمة، إن الجليد كان يطفو في كل مكان، وكان من الواضح أن الشخصين كانا مصدومين للغاية بشأن ما حدث. وأضاف أنه قام بإرسالهما إلى حجرة الساونا ليحصلا على بعض الدفء.

وقالت شرطة أوسلو على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه لا يُعتقد بوجود أي شخص آخر في الماء. وأضافت بالقول أيضًا، إنه من غير الواضح كيف انتهى الأمر بالسيارة إلى المياه.