امتد التوتر المتصاعد في البحر الأحمر وألقى بظلاله على شحنة الحيوانات المتجهة إلى الشرق الأوسط والتي بقيت عالقة في البحر رست في ميناء أسترالي بعد محنة استمرت شهرًا.

رست السفينة لبضع ساعات لإعادة تزويدها بالإمدادات الأساسية مثل الطعام والماء، ثم تم نقلها إلى الخارج للخضوع للتنظيف الروتيني لحظائر الحيوانات.

يقول الأطباء البيطريون المتواجدون على متن السفينة إن الحيوانات بصحة جيدة.

وتدرس وزارة الزراعة الأسترالية طلب المصدرين لإعادة تصدير الحيوانات إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن الأمر متوقف على التوترات المستمرة في البحر الأحمر.