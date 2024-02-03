ألقي القبض على 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على ضابطي شرطة بالقرب من ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

حدث ذلك بعد أن قالت الشرطة إنها كانت تحاول تفريق حشد غير منظم خارج ملجأ للمهاجرين.

يقول رئيس جمعية الشرطة الخيرية باتريك هندري، إن الاشتباك الذي حدث ليلة السبت في وسط مدينة نيويورك وجه ضربة للنظام.

في حين قال المدعي العام لمقاطعة مانهاتن: “العنف ضد ضباط الشرطة غير مقبول على الإطلاق. ومن الأهمية بمكان أن نحدد بشكل قاطع كل متهم ونحدد دور كل مشارك في الحادثة. ويواجه كل متهم حتى الآن اتهامات جنائية تصل عقوبتها إلى سبع سنوات.”

ولدى أنتوني كارلو مراسل محطة WABC الإخبارية التفاصيل.