أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة اقتحام لصوص لمتجر في محطة وقود في مدينة ميلفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث قاموا بسرقة جهاز صراف آلي في أقل من دقيقتين.

في الساعة الثالثة صباحًا، الثلاثاء، وصل المجرمون الـ3 إلى الأبواب الأمامية المغلقة، وتمكنوا من فتح باب المتجر والدخول، ثم ربطوا حبلًا حول جهاز الصراف الآلي وثبتوه بالسيارة، وقام السائق بالضغط على دواسة الوقود، ساحبًا جهاز الصراف الآلي للخارج عبر الأبواب.

بعد ذلك، وضع المجرمون الآلة بسرعة في صندوق السيارة وانطلقوا. والآن، تبحث الشرطة عن المجرمين.

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