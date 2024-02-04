أظهرت لقطات كاميرا الجسم اللحظات التي تسرق فيها امرأة سيارة دورية مفوض أمن بمقاطعة ماريون في ولاية فلوريدا الأمريكية.

تُظهر لقطات كاميرا الجسم نائب المفوض وهو يستجيب لمكالمة سرقة في ساحة تسوق على طريق الولاية الشرقية بعد ظهر الخميس.

حيث كانت تتمشى امرأة، فيقوم النائب بإنزال النافذة الجانبية للراكب وتقول إنه عليهما التحدث خلف سيارة الدفع الرباعي الخاصة بالدورية.

وفي ثوانٍ أدرك أنها زحفت عبر النافذة الجانبية المفتوحة للراكب إلى مقعد السائق، وقامت بالفرار بالسيارة مسرعة.

يقول مكتب المفوض إن كندرا بون البالغة من العمر 33 عامًا كانت تقود السيارة بسرعة تزيد عن مائة ميل في الساعة، وبشكل مأساوي، انتهت المطاردة بحادث أدى إلى مقتل شخصين بريئين بالإضافة إلى مقتل المرأة المشتبه بها.

مراسل محطة WESH الإخبارية، ديف مكدانيل، لديه المزيد من التفاصيل.