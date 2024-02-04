تعرض زوجان في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية لمحنة سيئة ومخيفة مؤخرًا.

بدأ الأمر عندما تلقيا إشعارًا على تطبيق الكاميرا الخاص بهما يفيد بوجود حركة داخل منزلهما، وافترضا حينها أنها لأحد كلابهما.

ولهذا السبب صدما عندما شاهدا أن هناك رجل دخيل في المنزل ويتجول وكأنه داخل منزله.

تقول مالكة المنزل كيريغان ناردي إن الرجل كان عارياً، ويجلس على الأريكة الخاصة بهم".

وقد اتصلت فورًا بالشرطة حيث ألقت الشرطة القبض على الرجل ويدعى صموئيل سميث، وهو متهم بالتعدي الإجرامي المشدد على ممتلكات الغير وحيازة مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وفي تقرير درايدن كويغلي مراسلة محطة WSMV الإخبارية التفاصيل في لقاء مع مالكة المنزل.