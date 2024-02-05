التقط قسم شرطة مقاطعة ماريون في فلوريدا مقطع فيديو لامرأة عرّفوها على أنها كندرا بون، وهي تسرق سيارة دورية أحد الضباط. في وقت لاحق، اصطدمت السيدة بشاحنة مما أدى إلى مقتل راكبين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للشرطة.

ويظهر الفيديو من بزة الشرطي الضابط وهو يستجيب لحادثة مريبة تم الإبلاغ عنها.



بعدما وصل، قال الشرطي لسيدة عرّفتها الشرطة على أنها كندرا بون أن تلتقيه خلف سيارة الشرطة الخاصة به. بعدها، بحسب الشرطة، زحفت السيدة عبر نافذة الراكب وقادت مبتعدة.

يقول مكتب العمدة إن بون هربت لعدة كيلومترات بسرعات تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة، قبل أن تفقد السيطرة وتصطدم بشاحنة، لتقتل بذلك الراكبين في الشاحنة ونفسها، بينما تركت راكبًا آخر بإصابات خطيرة.