أظهرت مقاطع فيديو فتاة في الصف السابع محاصرة بين الخزائن بمدرسة، ثم يأتي صبي ويضعها في قبضة خانقة ويطرحها أرضًا، بمدرسة غلينسايد المتوسطة في غلينديل هايتس بولاية إلينوي الأمريكية.

وقالت ماغي سلافين من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: "إن الأمر المزعج أيضًا هو أنكم ترون طلابًا آخرين يصورون الأمر برمته ولا يتدخلون".

وأشارت سلافين إلى أن الفتاة ترتدي الحجاب في المدرسة، وأصرت على أن هذا هو سبب استهداف الصبي لها.

وبدأت المنطقة تحقيقًا فور وقوع الحادثة. واختتم التحقيق، الاثنين الماضي، حيث قال المشرف لشبكة CBS2: "ليس لدينا أي دليل في هذا الوقت يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الهجوم كان بدافع تعصب ثقافي أو عنصري أو ديني".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.