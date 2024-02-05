هرع المنقذون في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية إلى مايل ماركر 16 على طول طريق "95" جنوبًا، ليلة السبت، بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار على الطريق السريع.

وتبحث شرطة الولاية الآن عن سائق سيارة سيدان سوداء أو داكنة اللون، يقولون إنه أطلق النار على سيارة من طراز "مرسيدس" بينما كانت المركبتان تتسابقان على طول الطريق.

تم التعرف على سائق سيارة الـ"مرسيدس" على أنه جاستن باركر البالغ من العمر 37 عامًا من شمال أتلبورو، حيث أصيب باركر بالرصاص مما أدى إلى اصطدام مركبته بحاجز الحماية، ومات في النهاية متأثراً بجراحه.

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