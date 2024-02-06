أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع عملية سطو في أمريكا، وقال قسم شرطة مدينة نيويورك إن هذه السرقة مرتبطة بنمط سطو على مستوى المدينة.

وألقي القبض على ما لا يقل عن 7 مهاجرين بعد تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل في برونكس، وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم جزء من مشروع إجرامي، حيث يستخدمون في المقام الأول الدراجات النارية المسروقة لسرقة الهواتف، ثم يخترقون تلك الهواتف لسرقة الأموال وإجراء معاملات غير قانونية.

وليس من الواضح ما إذا كان المهاجرون الذين تم القبض عليهم غير شرعيين أو من طالبي اللجوء.

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