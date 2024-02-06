يشرح مراسل شبكة CNN، جوش كامبل، كيف يمكن لبرنامج تجريبي جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في كيفية اكتشاف الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للمخدرات التي يتم تهريبها إلى البلاد.

وتتمثل مهمة نظام الذكاء الاصطناعي هذا، وهو جزء من برنامج تجريبي لهيئة الجمارك وحماية الحدود، في تحديد أنماط كيفية إخفاء المهربين للفنتانيل لتجنب اكتشافهم.

وللمساعدة في وقف انتشار مخدر الفنتانيل في أمريكا، يعتمد الضباط الآن على الذكاء الاصطناعي، حيث يتم إرسال الحزمة من خلال نظام الأمن الدفاعي المتكامل (IDSS). وعلى عكس التقنيات القديمة، مثل الأشعة السينية، فإن هذا النظام يتعلم ويُعلم نفسه باستمرار.

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