أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة لحظة اصطدام سيارة دفع رباعي بمضختين في محطة وقود في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الثلاثاء.

وكان كل ما تبقى من مضختي الوقود في محطة “Alfa Auto Fuel” بمنطقة روزلينديل هو مجرد معدن ملتو ومشوه.

واشتعلت النيران في المضختين بعد أن اصطدمت بهما سيارة دفع رباعي، الثلاثاء.

وقد اتصلت ابنة سائقة السيارة في وقت لاحق بالشرطة وأخبرتهم أن والدتها كانت تحاول ضخ الهواء في إطارات السيارة ولكنها وعن طريق الخطأ وضعت السيارة في وضعية القيادة بدلاً من ركنها.

وقد علق مالك المحطة على ذلك قائلًا: "أريدها أن تخضع لاختبار المخدرات. بصراحة، كان بإمكانها قتل شخص ما."

تحدث ديفيد بينيك مراسل محطة WCVB الإخبارية مع مالك ومالكة محطة الوقود عن الحادثة المرعبة التي التقطتها الكاميرا.