زعموا أنه يسرق.. مجموعة أمن أهلية تهاجم رجلاً أثناء مقابلة على الهواء

قامت مجموعة "Guardian Angels" في مدينة نيويورك، وهي مجموعة أهلية بقيادة المرشح الجمهوري السابق لمنصب عمدة المدينة، كورتيس سليوا، بمواجهة رجل اتهموه زوراً بالسرقة من متجر أثناء إجراء مقابلة مباشرة مع سليوا على برنامج "هانيتي" الذي يعرض على قناة "فوكس نيوز".

و ادعى سليوا، الذي تشتهر مجموعته بالخطاب المناهض للمهاجرين، أن أفراد فريقه اعترضوا مهاجرًا كان يسرق من المتاجر.



قال مسؤولو إدارة شرطة نيويورك لشبكة CNN إن الشخص الذي اعترضته المجموعة لم يكن مهاجرًا، ولم يتم القبض عليه بتهمة السرقة من متجر.

وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون إن الرجل البالغ من العمر 23 عامًا كان من برونكس، وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في العاشرة من عمره. لقد كان يحاول جذب انتباه سليوا أثناء المقابلة على الهواء عندما واجهته المجموعة.