يواجه رجل يبلغ من العمر 23 عامًا من ولاية ماساتشوستس اتهامات عديدة بعد أن قاد شاحنة لجمع القمامة مسروقة واصطدم بها بمركبة أخرى.

وتقول الشرطة في مدينة بيلينغهام إن المشتبه به كان تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث والذي تم توثيقه بالفيديو.

أخبرت شرطة بيلينغهام قناة NBC 10 أن المشتبه به اعترف لضابط شرطة ويست غرينتش بتعرضه لحادث تحطم، لكن لا يتذكر مكان وزمان حدوث ذلك.

تحدثت ليانا فولك مراسلة محطة WJAR الإخبارية مع الرجل الذي كان ضحية الاصطدام من قبل المشتبه به، وقال إنه سعيد أن الأمر لم يكن أسوأ من ذلك ولم يكن وقتها معه أحد من أفراد أسرته.