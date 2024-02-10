رفعت السيدة نيكول مكلور دعوى قضائية ضد دورية شرطة ولاية واشنطن الأمريكية بعد أن تم اعتقالها في 21 مارس/آذار 2022، لاعتقاد الضباط أنها كانت تقود السيارة تحت تأثير الكحول، لكنها كانت تعاني في الواقع من "سكتة دماغية".

وقال محامي مكلور، مات دوبين، إن مكلور "لم تكن على ما يرام. كانت تشعر بالدوار والارتباك وتعاني من الصداع. لذا، غادرت العمل مبكرًا، وكانت تقود سيارتها إلى المنزل".

وأضاف دوبين: "لم يكن هناك كحول في جسمها، ولم تكن هناك مخدرات في جسمها"، مشيرًا إلى أنها كانت مرتبكة، لأنها "كانت تعاني من سكتة دماغية".

وتابع قائلًا: "كان لديها نزيف دماغي في الفص الأمامي الأيمن، والدماغ يؤثر على الجانب الآخر من الجسم".

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