تحقق السلطات في سبب سرقة رجل لطائرة صغيرة، وقرر القيام برحلة ممتعة قبل الهبوط على شاطئ في هاف مون باي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو إنهم تلقوا بلاغات تفيد بأن طائرة صغيرة هبطت على الرمال جنوب شاطئ بوبلار في الساعة الخامسة، مساء الخميس.

وبفضل وصف أحد الشهود للطيار، قام مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو بإلقاء القبض على المشتبه به في غضون دقائق.

وأضافت السلطات أن الطيار تمكن من سرقة الطائرة من مطار بالو ألتو، ولأسباب غير معروفة قرر الهبوط على شاطئ في هاف مون باي.

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