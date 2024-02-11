روى سائقان ما حصل لهما في حادثتي إطلاق نار منفصلتين على الطريق في مقاطعة هاريس الأمريكية، حيث اخترقت الرصاصات أبواب مركبتيهما ولم يصابا بأذى.

كانت آنا ميلر تقود سيارتها حول سائق بطيء كان يمشي في الحارة السريعة قبل بضعة أسابيع، مما دفع السائق الآخر إلى سحب مسدس وإطلاق النار على الباب الخلفي من جهة السائق.

وقالت ميلر: "كانت سترة صديقي موضوعة فوق المقعد، فاخترقت الرصاصة السترة. أنا ممتنة لأن ابن زوجي لم يكن في الخلف، وإلا كانت ستصيبه".

وفي قصة مشابهة حدثت مع جوني ويكلاند، كان شخص بطيء يسير في الخط السريع، الجمعة الماضية، فسار وضغط بالفرامل أمامه، ثم أطلق السائق الآخر 5 طلقات على مركبته، واخترقت رصاصة حذاءه.

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