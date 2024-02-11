أظهر مقطع فيديو سجلته الشاهدة باتريشيا جاكسون، صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا بينما يُخرجه المسعفون من "والغرينز" بعد أن دخل المتجر عاريًا وملطخًا بالدماء والكدمات، بمدينة غينزفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت جاكسون: "المناديل التي كنا على وشك شرائها لم تكن حتى كافية لتنظيف الدم الذي رأيته. لأنه كان هناك الكثير من الدماء".

وعلمت شرطة غينزفيل أن الصبي قفز من نافذة الطابق الثالث في مجمع سكني للهروب من والده، الذي تم القبض عليه لاحقًا ووجهت إليه تهمة "إساءة معاملة الأطفال".

وبحسب ما ورد، قال الأب للشرطة إنه "أمر ابنه بالتعري، وشرع في ضربه 30 مرة على الأقل بحزام جلدي"، وكل ذلك لأن ابنه "لم يقم بالأعمال المنزلية وأدار عينيه عليه عندما سأله والده".

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