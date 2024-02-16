قال مكتب عمدة مقاطعة أوكالوسا في فلوريدا إن أحد أفراد الشرطة ظن خطأً أن صوت سقوط بلوط على سطح سيارة الشرطة الخاصة به هو صوت إطلاق نار، ليشهر الشرطي سلاحه قبل أن يطلق النار على السيارة مع وجود شخص مكبّل اليدين بالداخل.

وكان شرطيان قد اعتقلا الشخص الذي كان بداخل السيارة في وقت سابق بعدما زعمت صديقته أنه سرق سيارتها وبعث بتهديدات نصية لها، بما في ذلك صورة لما يبدو أنه كاتم مسدس في السيارة.

لكن الفيديو من بزة الشرطي تظهر أن الشخص تم تفتيشه ولم يتم العثور على أي أسلحة بحوزته قبل إدخاله السيارة.

لم يتعرض الشخص بداخل السيارة إلى أي أذى جسدي، في حين استقال الضابط جيسي هيرنانديز على ذمة التحقيق بحسب بيان من مكتب العمدة.

التحقيق أشار إلى أنه انتهك السياسة، لكن لم يكن هناك سبب لتوجيه تهم جنائية ضده. كما وجد التحقيق أيضًا أن استخدام هيرنانديز للقوة المفرطة كان منطقيًا.

