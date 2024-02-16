افتتح فندق "ذا نيويوركر" في عام 1930. تحفة معمارية تم بناؤها خلال فترة الكساد، ولمدة نصف قرن، كان المكان الذي يجتمع فيه مشاهير مانهاتن ونخبة رجال الأعمال لتناول الطعام.

لقد نجى من كل الصيحات والتغيرات في المدينة، لكنه لم ينجو تقريبًا من ميكي باريتو، الذي استغل قانون الإيجارات في نيويورك للحصول على موطئ قدم ومنزل دائم في الفندق.

حيث دخل الرجل إلى الفندق ثم طالب بالإقامة ورفض المغادرة. وحكم القاضي بأن باريتو يمكنه بالفعل الإقامة في الفندق.

وبعد ذلك، اتخذت هذه القصة الغريبة بالفعل تطورًا غريبًا حقًا.

يقول المدعي العام في مانهاتن إنه في عام 2019، قدم باريتو أوراقًا إلى مدينة نيويورك قائلًا إنه يمتلك "ذا نيويوركر" بكل طوابقه، البالغ عددها 42 طابقًا.

حتى أنه حاول إقناع بعض المستأجرين بدفع الإيجار له، وطرد المالكين الحاليين من الفندق الخاص بهم.