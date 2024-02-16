تقول أراسيلي هيريرا إنها راقبت رجلًا مشتبهًا به من خلال نافذتها بينما كان يسير إلى منزل جارتها وبدأ يطرق الباب الأمامي، حيث كان يخطو ويختلس النظر من خلال النافذة قبل أن يعود إلى الباب.

ولأنها كانت تشعر بالقلق إزاء الصبي البالغ من العمر 14 عاما الذي يعيش في الداخل، قالت إنها اتصلت بجارها الذي كان قد غادر لتوه ليأخذ إخوته الصغار إلى المدرسة.

وبينما استمر الرجل في محاولته دخول المنزل، تدعي هيريرا أنها رأت المراهق يفتح الباب ويطلق عدة طلقات.

وفقًا للعمدة إد جونزاليس، فإن المشتبه به المزعوم، وهو رجل في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمره، توفي في مكان الحادث ولم يصب المراهق بأذى.

كما قال العمدة إنهم يعتقدون أن هذه كانت على الأرجح محاولة سطو، نظرًا لأن الرجل كان يرتدي زوجًا من القفازات وحقيبة ظهر، وهو ما يقول إنه يدل على أن شخصًا ما يحاول الاقتحام.