نشر مكتب عمدة مقاطعة بلونت في ولاية تينيسي الأمريكية، مقطع فيديو يظهر ما أدى إلى إطلاق النار على ضابطين ومقتل أحدهما خلال توقيف مروري في 8 فبراير/شباط 2024، مما أدى إلى مطاردة المسلح لمدة 5 أيام.

في البداية، لاحظت الضابطة شيلبي إيغرز أن المركبة التي كان يقودها المشتبه به كينيث ديهارت تتخطى الحارة الوسطى عدة مرات، فأوقفته للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدر.

وظهرت الضابطة إيغرز في مقطع الفيديو وهي تتحدث إلى ديهارت، وتقول إنها تشم رائحة الماريجوانا، وأخبرها أنه لم يدرك أنه كان في الحارة الأخرى، وأنه كان يحاول فقط إصلاح شعره ولم يكن منتبهاً. كما نفى تدخين الماريجوانا طوال الفيديو بأكمله.

طلبت إيغرز من ديهارت الخروج من مركبته، فرفض. وعندما وصل الضابط الاحتياطي غريغ ماكوان، حاول إخراج ديهارت من السيارة أيضًا، واستمر ديهارت في الرفض. وحينها استخدم ماكوان مسدسه الصاعق 3 مرات منفصلة.

بعد ذلك، أطلق ديهارت النار على الضابط غريغ ماكوان، مما أدى إلى مقتله.

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