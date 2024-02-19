تم لم شمل عائلة بفضل عملية إنقاذ بطولية قام بها الرقيب ديف موسغروف بعد وقوع حادث مروع في ولاية فلوريدا الأمريكية، ورصدت كاميرا تلك اللحظات الدرامية.

كان الرقيب ديف موسغروف، من مكتب عمدة مقاطعة شارلوت، يقود سيارته عندما رأى دراجة نارية تسير بسرعة. وبعد ذلك، اصطدمت الدراجة بسيارة دفع رباعي.

قال موسغروف: "بعد حوالي 10 ثوانٍ من مرور تلك الدراجة النارية، رأيت وميضًا من بعيد وسحابة من الدخان".

وما حدث أمام سيارة دورية الرقيب موسغروف لم يكن سوى البداية، حيث وجد لولا البالغة من العمر 6 أشهر تحت الرجل الميت داخل السيارة، وكان مقعدها عالقًا.

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