اضطرت فرق الإنقاذ إلى استخدام أداة "فكي الحياة" لتحرير إحدى المشاة المحاصرة أسفل مركبة تابعة لشركة "كروز"، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب الشرطة، صدمت سيارة سيدان سوداء امرأة كانت تعبر الشارع. ومباشرة بعد هذا الحادث، اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بنفس السيدة في الحارة بجانب السيارة السيدان.

وقالت غلوريا رودريغيز واصفة ما رأته في مقطع فيديو صورته كاميرا مثبتة بالمركبة: "تصطدم سيارة سيدان سوداء بقوة شديدة بالسيدة التي تمشي، لقد كان المقطع صادمًا. ثم تطير السيدة إلى المسار الآخر وعندها تصطدم سيارة ذاتية القيادة بها".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.