"طاردها وحاول إخفاء جثتها".. جريمة قتل مروعة تهز حرمًا جامعيًا بأمريكا

ألقت شرطة الحرم الجامعي القبض على مشتبه به في مقتل طالبة كلية التمريض في جامعة أوغوستا، لاكين رايلي، بمدينة أثينا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت الشرطة إن اسم المشتبه به هو خوسيه أنطونيو أبيرا، ويبلغ من العمر 26 عامًا، وأنه ليس مواطنًا أمريكيًا.

وأضافت الشرطة أنهم يعتقدون أنها كانت جريمة فرصة (غير مخطط لها)، وأن المشتبه به كان على مسار معروف عندما كانت تلك الشابة تركض، ثم هاجمها.

وقال رئيس شرطة جامعة جورجيا إن المشتبه به وجهت إليه التهم التالية: "القتل العمد، وجناية القتل العمد، والضرب المشدد، والاعتداء المشدد، والحبس الباطل، والاختطاف، وإعاقة الاتصال بـ911، وإخفاء وفاة شخص آخر".

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