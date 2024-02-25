"إنها قنبلة موقوتة".. شاهد مما صنع هذا الرجل مخيمه المثير للذعر

تختبئ مقصورة ستيفن إيروين المجهزة ببراميل البيرة، وغسالة، والعديد من أجهزة التلفاز، وجهاز المشي في حديقة "دكتور ريزال". أخذ إروين شبكة KOMO إلى مخيمه، الذي يقول إنه يخطط لتوسيعه.

وقالت أندريا سواريز من منظمة "We Heart Seattle": "هناك نار، وبنزين، وبروبان، وكيروسين، وأسلاك حية، ومواد قابلة للاشتعال في كل مكان" بمقصورة إروين.

وأضافت: "هناك روائح الكيروسين، والبروبان، إنه يقوم بتمديد أسلاك المولدات، والبنزين، وهناك ثلاثة أشكال مختلفة من الوقود هنا، والأسلاك الحية، والخراطيم في كل مكان.. إنها قنبلة موقوتة".

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