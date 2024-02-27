كاميرا ترصد شابًا يتبول أمام مركز إسلامي وآخر يوجه ركلات

رصدت كاميرا رجلين، أحدهما قام بالتبول على مبنى مركز إسلامي والآخر قام بركل الحائط خارج المسجد، خلال نهاية الأسبوع. وقال المركز الإسلامي إن هذا هو مجرد أحدث مثال على ما يقولون إنها "مضايقات في مكان عبادتهم" بمدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي الأمريكية.

وقال محمد الأمين، إمام المركز الإسلامي، إنهم وضعوا كاميرات متعددة خارج المسجد للتأكد من سلامتهم.

وأضاف الأمين قائلًا: "لقد اضطررنا إلى وضع سياجين بسبب تبولهم على ممتلكاتنا. لقد أحضروا كلابهم وتركوها تتغوط في الفناء".

ويزعم المركز أن قرب حانة "شاديز كورنر" من مسجدهم لم يؤد إلا إلى زيادة عدد بلاغات المضايقات التي اضطروا إلى تقديمها إلى الشرطة، حيث تقع الحانة على بعد حوالي 6 أقدام فقط من المسجد.

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