تقول والدة طفل في منطقة مترو أتلانتا التابعة لمقاطعة غوينيت بولاية جورجيا الأمريكية إنها تتحمل المسؤولية كاملة بعد أن أظهر مقطع فيديو منتشر أنها كانت تقود سيارتها مع ابنها الذي ظهر في صندوق سيارتها الخلفي المفتوح.

تم القبض على ديانا شيفير وهي تعترف بارتكابها الخطأ.. لكنها تقول إن ذلك حدث أثناء محاولتها مساعدة الآخرين.

شاهدت شرطة مقاطعة غوينيت الفيديو واسع الانتشار وقررت أن نوايا شيفير الطيبة لا تزال خطيرة.

اعتقلوها الثلاثاء، واتهموها بالسلوك المتهور وانتهاك ربط حزام الأمان لطفلها.

وقالت والدة الطفل: "لقد كان هذا درسًا مستفادًا ولن أعرضه أبدًا لخطر كهذا مرة أخرى."

ولدى مات جونسون مراسل محطة WSB الأخبارية القصة.