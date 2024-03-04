احتجاز 3 مراهقين بعد سرقة سيارة أدت إلى مطاردة وإطلاق نار.. ماذا حدث؟

تم الإبلاغ عن سرقة سيارة فضية من طراز "هيونداي" بعد ظهر السبت. وفي يوم الأحد، رصدها أحد أفراد عائلة المالك بمدينة رالي في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، ثم بدأ في متابعتها. وحينها بدأت مطاردة انتهت باعتقال المراهقين المشتبه بهم.

وأثناء المطاردة، أطلق المشتبه بهم أعيرة نارية من السيارة المسروقة. وفي مرحلة ما، أطلق شخص ما النار على المشتبه بهم، رغم أن الشرطة تقول إنه من غير الواضح من هو.

وفي النهاية انفجر إطار السيارة المسروقة، وذلك عندما قام 3 من المشتبه بهم الأحداث بترك السيارة وحاولوا الفرار قبل أن يتم القبض عليهم واحتجازهم.

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