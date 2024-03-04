دخل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا إلى سجن مقاطعة بيكسار ليتم حجزه، وبعد ست دقائق فقط، كان ميتًا.

يقول عمدة مقاطعة بيكسار، خافيير سالازار، إن فرق الطوارئ استجابت للحادثة، مضيفًا أن المراهق، الذي تم تعريفه الآن على أنه خيسوس غونزاليس، اتهم بالعنف المنزلي والخنق - وهي جناية.

كما يقول إن غونزاليس أخرج مسدسًا أثناء تفتيشه الصارم وأطلق النار على نفسه.

تُظهر سياسة شرطة سان أنطونيو أن الضباط مسؤولون عن تفتيش الأشخاص الذين يعتقلونهم بحثًا عن أسلحة والمواد الخطيرة والأشياء المحظورة والأدلة.

وتنص السياسة على أن ضباط النقل يتحملون المسؤولية عن أي سجين يصل إلى مرفق الاحتجاز ومعه أي من هذه العناصر.

وأكد العمدة أن الضابط الذي شهد إطلاق النار في إجازة إدارية بحسب بروتوكولات الصحة العقلية، فيما يقول إن أياً من الضباط في هذا القسم من السجن لم يكونوا مسلحين، ولم يصب أي منهم بأذى.



