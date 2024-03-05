تطالب عائلة من ولاية إلينوي الأمريكية بالعدالة بعد أن نشرت الشرطة في إحدى ضواحي شيكاغو لقطات من كاميرا مثبتة بالجسم، تظهر الضباط يطلقون النار على إسحاق غودلو داخل منزله.

وتريد عائلة غودلو التعرف على الضباط وتوجيه الاتهام إليهم في هذه القضية.

كما إنه من غير الواضح ما الذي دفع الضباط إلى إطلاق النار على غودلو، حيث قالت ويتني وايلد من CNN: "لقد راجعت كل زوايا هذا الأمر، ولا أستطيع أن أرى ما كان يشاهده ذلك الضابط الأول والذي دفع أيًا من هؤلاء الضباط إلى إطلاق النار".

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