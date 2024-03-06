أظهر مقطع فيديو طائرة تهوي من السماء بمظلة الطوارئ، وبدا أن المظلة عملت بدورها على إبطاء حركة السقوط للطائرة أثناء تحطمها وإنقاذ حياة شخصين كانا على متنها، وفقًا لقسم شرطة مدينة بلفيو في ولاية واشنطن الأمريكية.

وقد انتهى الأمر بالطائرة من طراز Cirrus SR22 في منطقة سكنية كثيفة الأشجار.

وقالت شرطة بلفيو إن الحادث نجم عن عطل أصاب المحرك الأساسي للطائرة.

تمكن الرجلان اللذان كانا على متن الطائرة من الخروج دون إصابات بسبب المظلة التي أبطأت سقوط الطائرة.

ولدى مادي وايت مراسلة محطة King الإخبارية المزيد من التفاصيل.