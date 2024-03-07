شق المتظاهرون، الذين يطالبون بمعلومات عن الطلاب المكسيكيين الـ 43 من كلية المعلمين الريفية في أيوتزينابا الذين اختفوا في عام 2014، طريقهم إلى الأبواب الأمامية للقصر الوطني في مدينة مكسيكو، الأربعاء.

وتم اكتشاف آثار لطلقات نارية على حافلات بنوافذ مهشمة في مدينة إيغوالا الجنوب غربية بعد اختفائهم، لكن لم يتم العثور على الطلاب المفقودين أبدًا.

عندما وصل رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، إلى السلطة عام 2018، وعد الآباء بإجابات.

حدثت مظاهرات الأربعاء أثناء مؤتمر صحفي رئاسي صباحي حيث اعترف الرئيس المكسيكي بأن القضية لا تزال بحاجة لحل لكنه وصف الآباء بأنهم مضلَّلين.

قالت وزارة الداخلية في المكسيك إن الرئيس خطط للقاء الآباء في الأسابيع القليلة القادمة.