أدى إطلاق نار صدر من سيارة هيونداي زرقاء داكنة متوقفة خلف متجر دانكن دونتس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى إصابة 8 طلاب في المدرسة الثانوية وإدخالهم إلى المستشفى الأربعاء.

وتقول شرطة مدينة فيلادلفيا إن المهاجمين كانوا يرتدون أقنعة عندما فتحوا النار بالقرب من محطة للحافلات، وأطلقوا نحو 30 طلقة.

وذكرت الشرطة أن 8 طلاب بالمدرسة الثانوية الشمالية الشرقية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا أُصيبوا.

فيما تعهدت شيريل باركر عمدة المدينة بفعل كل ما يلزم لوقف العنف المسلح الذي لا معنى له.

في حين قال كيفن بيثيل، مفوض شرطة فيلادلفيا: "لن أجلس هنا والناس يتصلون بي ويخبرونني بما ينبغي أو لا ينبغي أن أفعله. وهذا ما نراه عندما تقع الأسلحة في أيدي الأحداث وماذا يفعلون بها”.

لدى كيري كورادو مراسل محطة KYW الإخبارية المزيد من تفاصيل الحادثة.