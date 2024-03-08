تعرض عامل بريد في مدينة غاردينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ فترة للضرب على يد رجل بلا مأوى، الشهر الماضي.

الآن يتجمع سكان غاردينا لمساندة ساعي البريد الخاص بهم بعد الهجوم الذي وقع عليه.

وقد قال غاريت رودريغيز أحد المقيمين في الحي السكني، "إنه يأتي دائمًا إلى هنا ويتعدى على ممتلكات الغير، ويسرق ممتلكات الناس، وكان في الواقع يخيفني ويهددني لفظيًا".

التقطت كاميرا مراقبة فيديو للرجل المشرد داخل منزل يقول الجيران إنهم وجدوه جالسًا فيه.

وقبل هذه الحادثة قالت جارة أخرى إن كاميراتها التقطته في الفناء الخلفي لمنزلها.

لورين بوزن مراسلة محطة KCBS/KCAL الإخبارية لديها المزيد عن المشتبه به الذي تم توثيق أفعاله المسيئة لقاطني الحي السكني على الكاميرات!