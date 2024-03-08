اضطرت طائرة تابعة لشركة "طيران يونايتد" إلى العودة والهبوط في هيوستن بعد أن اندلعت النيران بأحد محركاتها في الجو.

فبحسب ديفيد غرونيغر، وهو أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، فقد "كان الناس يصرخون ويبكون ويحاولون معرفة ما كان يحدث"، مشير إلى تذكره "وجود وميض ساطع عبر النافذة وبدا وكأن قنبلة انفجرت. بعدها كانت هناك ألسنة لهب ظاهرة من النافذة".

الطائرة كانت في طريقها من هيوستن إلى فورت مايرز، حيث يشير إيليوت تريكسلر، وهو مسافر آخر، إلى أن "الطائرة كانت تهوي بمقدمتها وكان الطيّار يعيدها إلى الأعلى، وكانت الطائرة تتأرجح أيضًا".

تمكنت الطائرة من العودة بأمان إلى هيوستن بعد وقت قصير من الإقلاع، بينما قالت "يونايتد" إن الطائرة تعرضت لمشاكل في المحرك، مشيرة إلى أنه تم ترتيب طائرة جديدة للركاب.