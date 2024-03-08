بدأ الأمر أثناء مناوبة ضابط شرطة بالقرب من إحدى صالات السينما في ولاية كونيتيكت الأمريكية، عندما تقدمت أم تحمل رضيعة بين ذراعيها مسرعة نحو الضابط وكانت كلماتها وهي تصرخ، “طفلتي لا تتنفس، أرجوك ساعدني سيدي.” وثقت كاميرا بدلة الضابط الحادثة كاملة، حيث كانت الطفلة الرضيعة توكا ذات الأشهر الثلاثة من عمرها تختنق حرفيًا.

عندها بدأ الضابط بمباشرة التدريب حول إنقاذ هذه الحالة.

يقول الضابط مايك هارتون: “كل ما كنت أفكر فيه في رأسي كان.. لن يحدث هذا في مناوبتي”.

وبعد حوالي 30 ثانية من الضغط على الصدر.. والربت على الظهر... أطلقت الرضيعة صوت بكاء كان علامة لها في البدء بالتنفس.

ومنذ ذلك الوقت أصبح عمل هارتون البطولي.. يؤمن له مكانًا دائمًا في حياة توكا.. باعتباره الأب الروحي لها.

وأصبح هارتون يلازمها في جميع المناسبات، في أعياد الميلاد، والعطلات.. وحتى في اليوم الأول لها في المدرسة”.

وفي تقرير برين جينغراس، مراسلة شبكة CNN المزيد بلقائها الضابط ووالدة الطفلة.