اشتعلت النيران في سيارة بالغابة بعد لحظات من سحب السائقة منها، وقال شاهد إنه كان في طريقه إلى منزله من العمل على طريق 101 في إيبينغ بولاية نيو هامشير الأمريكية.

وأضاف الشاهد: "خرجت السيارة التي أمامي عن الطريق السريع، قليلاً ثم عادت إلى الطريق. وبعد ذلك بقليل بالقرب من طريق 125، انحرفت السيارة عن الطريق السريع - كما لو لم يكن أحد يقودها - ودخلت الغابة".

من جانبه، قال الشرطي فيليب شيهي: "رأيت النيران قد التهمت السيارة بالكامل في المقدمة، عند حجرة المحرك هناك. لذلك، وصلت إلى هناك، واستخدمت طفاية حريق لإخماد بعض النيران حتى أتمكن من الوصول إلى هناك بأمان إلى حد ما".

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