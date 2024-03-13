أظهر مقطع فيديو نشره علماء بريطانيون، روبوت "أميكا" الشبيه بالبشر، وهو يقلد أصوات المشاهير مثل مورغان فريمان، وإيلون ماسك، وسبونج بوب سكوير بانتس.

ويظهر في مقطع الفيديو المؤسس التنفيذي لشركة "Engineered Arts" وهو يتحدث مع الروبوت ويطرح عليه سؤالًا ، "لقد سمعت أنه يمكنك أيضًا تغيير صوتك إلى صوت المشاهير. هل يمكنك أن تعطيني عرضًا توضيحيًا؟"

فيما يستجيب الروبوت بعدها ليقوم بتقليد أصوات المشاهير الذين تم ذكرهم سابقًا.

وقد ظهر هذا الروبوت للمرة الأولى في عام 2021 وكان يحاكي تعابير الوجه الشبيهة بالبشر وبينما يأمل المهندسون في المستقبل القريب من تمكنه من السير.