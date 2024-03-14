أخبر مذيعة شبكتنا السابق، دون ليمون، CNN أنه تم إلغاء شراكته مع إيلون ماسك بعد أن أجرى مقابلة مع الملياردير في الحلقة الأولى من برنامجه المستقل الجديد على شبكة الإنترنت.

واحتدم النقاش بين مذيع شبكتنا السابق وماسك، حيث دار بينهما الحوار الآتي:

دون ليمون: خطاب الكراهية على المنصة ارتفع. هل تعتقد أنك و “X” تتحملان بعض المسؤولية لإدارة خطابات الكراهية على المنصة؟ بأنه لا يجب عليك الرد على هذه الأسئلة من الصحفيين عن نظريات الاستبدال الكبيرة و…



إيلون ماسك: لست مضطرًا للإجابة على هذا السؤال.



دون ليمون: .. نظريات الاستبدال الكبيرة فيما يتعلق باليهود. هل تعتقد أن ذلك ..



إيلون ماسك: لست مضطرًا للإجابة على أسئلة من صحفيين. دون، السبب الوحيد لقيامي بهذه المقابلة هو لأنك على منصة “x” وطلبت إجراءها. وإلا فلن أقوم بهذه المقابلة.



دون ليمون: إذًا هل تعتقد.. هل تعتقد أنك لن تكون في مشكلة أو لم يتم انتقادك لهذه الأشياء..



إيلون ماسك: لقد تم انتقادي بشكل دائم، لا أكترث لهذا.

