إطلاق نار بين سائقي شاحنة على طريق سريع بفلوريدا.. فيديو يرصد ما حدث

ألقي القبض على سائق شاحنة في فلوريدا بعد حادثة غضب على الطريق، حيث أطلق عدة طلقات على سائق شاحنة آخر عبر نافذته أثناء القيادة.

ويظهر مقطع فيديو سائق شاحنة وهو يطلق النار على آخر في طريق سريع بفلوريدا، بحسب مكتب عمدة مقاطعة ماريون، الذي أشار إلى أن سائق الشاحنة قال للسلطات إنه كان يقود على الطريق I-75 عندما قام المشتبه به بقذف قنينة مياه على شاحنته.

ويُزعم أن المشتبه به توقف بجانب مركبته قبل أن يطلق عدة طلقات باتجاهه، وحينها رد السائق إطلاق النار.

لا يواجه السائق أي تهم، ولم يصب أي منهما في تبادل إطلاق النار، لكن المشتبه به يقبع في السجن دون كفالة، ويواجه عدة تهم بما فيها الاعتداء الجسيم وإطلاق مقذوف على مركبة.

