تمت الإشادة بسائق حافلة في ولاية ويسكونسن الأمريكية بسبب تفكيره السريع عندما رأى طفلاً صغيراً يرتدي نصف ملابسه يركض في شارع مزدحم.

يتحدث هذا السائق الآن علنًا عن الحادثة التي وقعت الشهر الماضي.

يقول فينكلي، سائق الحافلة: "يعد شارع الكابيتول درايف أحد أخطر الشوارع. أنا أعيش في الكابيتول درايف وأعرف مدى سوء الوضع".

وتُظهر لقطات كاميرا المراقبة الطفل الصغير يمشي حافي القدمين على طول الطريق.

توقف كيون في ممر الدراجات، وأبعد الطفل الصغير من الطريق قبل أن يتمكن من شق طريقه إلى التقاطع.

كما ذكرت إيلين روخاس كاستيلو في تقريرها فإن السائق لديه أطفال ويقول إن ذلك أجبره على التدخل السريع والانتقال إلى المبادرة بالإنقاذ.