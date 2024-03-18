"أغلق فمها حتى لا تصرخ".. تفاصيل محاولة اختطاف رجل لطفلة مصابة بالتوحد

تحقق الشرطة في محاولة اختطاف بمدينة ليكسينغتون في ولالية ماساتشوستس الأمريكية، حيث قالت فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات كانت تلعب في الفناء الخلفي لمنزلها، إن رجلاً "أمسكها من الخلف" وأغلق فمها "حتى لا تتمكن من الصراخ".

وقالت والدة الفتاة: "لكن ابنتي تمكنت من ركله في المنطقة الحساسة وتمكنت من الهرب. لذا، أنا ممتنة جدًا".

وبينما يحاول المحققون الوصول إلى عمق الحادث المروع، تذكر والدة الطفلة الآباء الآخرين بإجراء محادثة حول خطر الغرباء مع أطفالكم، قائلة: "من المهم جدًا التحدث معهم حول كيف لا ينبغي للناس أن يلمسوهم بشكل غير لائق، وكيف لا يجب أن يقتربوا من الغرباء".