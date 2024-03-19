أداة جديدة تستخدمها الشرطة الأمريكية لمواكبة التقدم.. ما هي وكيف تعمل؟

تضيف شرطة مقاطعة فيرفاكس أداة جديدة إلى إدارتها، تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستقوم بمراجعة جميع لقطات الكاميرات التي يرتديها ضباط الشرطة.

يمكن أن تعمل هذه التقنية من خلال مراقبة أشياء مثل الكشف عن أحداث استخدام القوة، والبحث عن كل من اللغة المهنية وغير المهنية، وتحويلها إلى نص، وتعيين درجة الاحتراف للضباط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Truleo – شركة البرمجيات التي يقع مقرها في شيكاغو – والتي تنشط في 30 مركز شرطة عبر البلاد، إن الهدف هو مراقبة السلوكيات الإشكالية في إنفاذ القانون، لكنهم قالوا إنها يمكن أن تسلط الضوء على الإيجابيات أيضًا.

من جانبها، قالت شرطة فيرفاكس إنه بعد البرنامج التجريبي سوف يقررون ما إذا كانوا يريدون تطبيق التكنولوجيا على مستوى دائم.