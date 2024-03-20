تلقت الشرطة في غرينديل بولاية ويسكونسن الأمريكية مكالمات متعددة من ساوثريدج مول ليلة 27 فبراير، حيث رأى المتسوقون المذعورون وسمعوا فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات تسقط من حائط السلم الكهربائي في الطابق الثاني.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "12 نيوز" المسعفين وهم يحاولون إبقاء الفتاة ثابتة بينما يضعونها على النقالة، لنقلها إلى المستشفى.

وقالت زوجة والد الفتاة: "اعتقدت أنها كانت قريبة منا، لكنها كانت بجوار المصعد الكهربائي. وبحلول الوقت الذي استدرنا فيه لمناداتها، كانت نوعًا ما تقول: "مهلا، انظرا ما يمكنني فعله"".