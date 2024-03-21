حكم أحد القضاة الأمريكيين على كريستيل كانديلاريو بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ووجه لها اللوم بسبب التقاطها صورًا على أحد الشواطئ في بورتوريكو بينما كانت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 16 شهرًا، بدون طعام وماء لمدة 10 أيام تموت وحيدة في قذارتها ضمن سياج لعب الأطفال في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

قال القاضي موجهًا توبيخًا لأم الطفلة الرضيعة التي تُركت للموت: "لقد قررت أنك بحاجة إلى إجازة. وما تلا ذلك كان فجورا مطلقا.. لقد تركت طفلتك جالين، محاصرة في “سياج لعب أطفال” بدون طعام وماء لمدة 10 أيام."

وأضاف بالقول: "كان بإمكانك اصطحابها معك أثناء وجودك في ديترويت أو بورتوريكو. كان بإمكانك الاتصال بشخص ما في كليفلاند، وإخباره أن جالين بحاجة إلى المساعدة."

وقد أصدر القاضي حكما بتهمة القتل العمد وذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط. وبالسجن لمدة 8 سنوات متزامنًا مع التهمة الأولى.