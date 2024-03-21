تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في حادث تحطم واحتراق منطاد الهواء الساخن في مدينة روتشستر، بولاية مينيسوتا الأمريكية.

أظهرت كاميرا المرور التابعة للولاية ما حدث بجوار طريق مزدحم، وفي حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي الأربعاء، كان منطاد الهواء الساخن يحمل ثلاثة أشخاص عندما اصطدم بخطوط الكهرباء.

يمكن رؤيته يشتعل لبضع ثوان قبل أن يسقط على الأرض وتندلع فيه النيران.

ويقول رجال الإطفاء إنهم تمكنوا من إخماد النيران بسهولة إلى حد ما، وقد نجا الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المنطاد بإصابات طفيفة فقط.

فيما وصف المستجيبون الأوائل الحادثة بأنها ليست أقل من معجزة.