تم العثور على مراهقين، يبلغان من العمر 16 عامًا، مقتولين بالرصاص على طول طريق سريع في سياتل مساء الخميس وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، وفقًا لدورية ولاية واشنطن الأمريكية.

اتصل سائق بـ911، ليلة الخميس، للإبلاغ عن وجود شخص على الطريق السريع شمال "غرين ليك".

وعندما استجابت دورية ولاية واشنطن، "اكتشفوا أن الشخص مصاب بطلقات نارية"، بحسب ما قاله الشرطي ريك جونسون.

وبعد 10 ساعات، اتصل شخص آخر بـ911 حوالي الساعة 8 صباح الجمعة، للإبلاغ عن وجود جثة أخرى بالقرب من الطريق المنحدر في شارع "85"، وكانت الجثة في حفرة ومصابة بطلقات نارية أيضًا.